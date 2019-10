Cavese-Casertana, profili di rischio. Squadra e ultrà in campo per Miriam

di Giuliano Pisciotta

L'Osservatorio Nazionale del Ministero dell'Interno ha classificato la gara Cavese-Casertana tra quelle connotate da alti profili di rischio. Quasi certa dunque l'applicazione di restrizioni per i supporters rossoblu, in vista dell'incontro in programma il 20 ottobre prossimo allo stadio Romeo Menti di Castellammare di Stabia.



L'Osservatorio ha imposto alla Lega di Serie C e alla società metelliana di non avviare la prevendita dei tagliandi per il settore Ospiti dell'impianto stabiese, in attesa delle decisioni definitive che spetteranno, nei prossimi giorni, al Comitato di Analisi per la Sicurezza della Manifestazioni Sportive.



Intanto, due giorni prima dell'incontro coi rossoblu di Terra di Lavoro, la squadra di mister Sasà Campilongo scenderà in campo al Simonetta Lamberti per un match benefico contro una rappresentativa degli Ultras Curva Sud Catello Mari. “Diamo un calcio all'egoismo” è il titolo dell'iniziativa, in programma venerdì 18 ottobre alle 18.30.



Il biglietto di ingresso costerà 2 euro e all'interno dello stadio saranno predisposti salvadanai per raccogliere ulteriori offerte da devolvere alla piccola Miriam Corsini, bimba cavese di 6 anni affetta da una cardiopatia congenita complessa che, il mese prossimo, volerà con i genitori a Boston per sottoporsi a un delicatissimo intervento chirurgico.

