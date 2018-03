Cavese-Francavilla, c'è l'accordo: il fischio d'inizio slitta alle 15

di Giuliano Pisciotta

Tutti al Lamberti per credere ancora nella remuntada sulla capolista Potenza. Non c'è ancora “condanna” aritmetica per la Cavese. Patron Santoriello è stato chiarissimo dopo la disfatta di Picerno: «Chi non ci crede può anche andar via. La Cavese non regalerà al Potenza la promozione in Serie C». Da una lucana all'altra, gli aquilotti cercano il riscatto contro un Francavilla che - c'è da scommetterci - arriverà a Cava col chiaro intento di far barricate per strappare almeno un punto che varrebbe platino in chiave salvezza.



Intanto, i due club si sono accordati per chiedere lo spostamento di mezz'ora del fischio d'inizio. Richiesta congiunta inviata al Dipartimento Interregionale, che comunicherà entro 48 ore il suo placet. La Cavese ha già comunicato i prezzi per la prevendita dei tagliandi, dai 25 euro per la Tribuna Centrale (poltroncine blu) ai 7 euro per la Curva Sud Catello Mari. Il club spera di contare su un nutrito numero di spettatori, per spingere gli aquilotti alla vittoria e per poter ancora credere al sogno promozione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA