Cavese, le prime ufficializzazioni: tre conferme e tanti volti nuovi

di Giuliano Pisciotta

Una raffica di ufficializzazioni al termine dell'ultimo giorno di ritiro a Sturno. Prende "burocraticamente" forma la Cavese targata Giacomo Modica, in vista del campionato di Serie C 2018-2019. La società ha in primis reso note le conferme del capitano Claudio De Rosa, dell'esperto Francesco Favasuli e del giovane centrocampista Gioele Mincione.



Poi un primo blocco di nuovi acquisti, cui seguiranno sicuramente altre ufficialità nelle prossime ore. Mister Modica avrà a disposizione l'esterno Ivan Inzoudine ('96, ex Messina), l'attaccante Vincenzo Agate ('92, ex Licata), il terzino Ruben Palomeque ('94, ex Linares e Paganese), il difensore Amedeo Silvestri ('92, ex Troina), l'attaccante Hayro Flores Heatley ('98, ex SudTirol e giovanili Lazio), il difensore Marco Manetta ('91, ex Messina), il terzino Rosario Licata ('89, ex Mazara), il centrocampista Santo Buda ('98, ex Vibonese) e il difensore Francesco Bruno ('90, ex Messina).

