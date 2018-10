Cavese multata per 500 euro: comportamento antisportivo

di Giuliano Pisciotta

Comportamento antisportivo. E' questa la motivazione alla base della sanzione subita dalla Cavese, relativamente alla gara interna contro il Trapani. Ammenda di 500 euro per il club metelliano «in quanto, con la propria squadra in vantaggio, veniva rallentata l'attività di raccattapalle, impedendo una rapida ripresa del gioco».



Intanto la squadra ha ripreso a lavorare dopo il successo con la capolista, puntando l'attenzione sulla trasferta di Siracusa. Evoca ricordi amari l'ultima volta al “Nicola De Simone”, con un tris subito per mano degli aretusei nel big match del campionato 2015-2016.



La squadra partirà domani alla volta della Sicilia. Modica ha ritrovato in gruppo Logoluso e Palomeque, mentre attende notizie sulle condizioni di Fella: il match-winner della gara col Trapani ha subito una distorsione a una caviglia e ieri non si è allenato.

