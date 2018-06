Cavese, Pavone sarà il nuovo ds Bitetto, ma non solo, per la panca

di Giuliano Pisciotta

Peppino Pavone torna per la terza esperienza alla Cavese. L'ex direttore sportivo di Pescara, Foggia, Avellino e Salernitana ricoprirà lo stesso ruolo nella prossima stagione, per il club biancoblu. Nei mesi scorsi Pavone era stato a Cava, ufficialmente solo in visita. Probabile però che sia stata quella l'occasione per gettare le basi per un ritorno nella stanza dei bottoni, insieme al patron Massimiliano Santoriello. Il direttore sportivo, che da calciatore ha vestito la maglia della Cavese dal 1981 al 1986, sembra già pronto a disegnare la squadra per la prossima stagione, partendo dalla guida tecnica. A quanto pare, il club metelliano si sarebbe inserito da terzo incomodo tra i club che corteggiano Giacomo Modica: il trainer ex Messina fino alle ultime ore era in bilico tra la società peloritana e il Taranto, ma potrebbe entrare in ballottaggio con Dino Bitetto per la panchina biancoblu.

