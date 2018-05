Cavese, risolta una nuova vertenza: archiviato il ricorso di Giannattasio

di Giuliano Pisciotta

La Cavese evita il rischio penalizzazioni in classifica per la prossima stagione. E' stato infatti archiviato, per cessata materia del contendere, il ricoro dell'ex centrocampista biancoblu Marco Giannattasio, in merito ad arretrati non corrisposti dal club. Il calciatore aveva fatto ricorso alla Commissione Accordi Economici della Lega Nazionale Dilettanti, per ottenere il residuo dell'accorco relativo alla stagione 2016-17, per una somma pari a 10.533 euro, rispetto al lordo di 21.334 euro pattuito con la precedente società. Giannattasio, attraverso il suo legale, ha comunicato alla commissione l'avvenuta transazione e dunque la rinuncia al ricorso.

