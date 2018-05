Cavese senza Bisogno e Iannini Taranto, convocato anche Miale

di Giuliano Pisciotta

Ultimi ritocchi prima della gara più importante della stagione. Cavese e Taranto scenderanno in campo domani per la finale play-off nel girone H di Serie D. Chi vince, fa un bel balzo in avanti nella graduatoria delle pretendenti al ripescaggio in Serie C. Ci conta molto la società metelliana, che ha caricato a dovere gli uomini di mister Bitetto, per evitare di "steccare" proprio sul più bello. In caso di vittoria, infatti, gli aquilotti potrebbero contare su un elevatissimo quoziente che potrebbe valere addirittura il primo posto in lista tra le ripescabili.



Serve però il riscontro del campo e lo sanno bene i calciatori biancoblu, pronti ad affrontare un'autentica battaglia vista la caratura dell'avversario. Bitetto dovrà rinunciare per infortunio al portiere Bisogno e al centrocampista Iannini. Il "dodicesimo" sarà Mario Apicella, classe 2000, mentre Fella potrebbe tornare ad agire in mediana, così come avvenuto per larghi tratti della stagione.



In casa Taranto, il tecnico Cazzarò ha recuperato in extremis i difensori Miale e Rosania, entrambi alle prese in settimana con problemi fisici. Difficile però ipotizzare per entrambi un impiego dal primo minuto al "Simonetta Lamberti".

