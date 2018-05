Cavese-Taranto, divieto di trasferta: gara considerata ad alto rischio

di Giuliano Pisciotta

Gara connotata da alti profili di rischio. Così l'Osservatorio del Ministero dell'Interno sulle Manifestazioni Sportive ha bollato nella giornata di ieri la gara tra Cavese e Taranto, valida come finale play-off nel girone H di Serie D. E oggi pomeriggio è arrivato il conseguente provvedimento della Prefettura di Salerno, che ha disposto il divieto di vendita dei tagliandi ai residenti in Puglia. La scelta arriva anche in conseguenza di quanto disposto, a parti invertite, per la gara di regular season allo stadio Iacovone. La società metelliana, che aveva aperto ieri la prevendita dei biglietti per la finale e fissato a 7 euro il prezzo per l'ingresso nel settore Ospiti dello stadio Lamberti, aveva già sospeso la vendita attraverso il circuito elettronico dei biglietti riservati ai tarantini: previsto il rimborso integrale per i sostenitori pugliesi che avevano già acquistato il titolo di ingresso allo stadio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA