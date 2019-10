Celiento decide il derby: Portici ko e la Turris si regala Garofalo

di Raffaella Ascione

Una giocata di Celiento decide il derby del San Michele fra Turris e Portici. Gara intensa, a tratti spigolosa, decisamente combattuta. Nel primo tempo è pressoché totale il predominio corallino, mentre nella ripresa il Portici guadagna progressivamente metri e mantiene l’iniziativa, senza tuttavia trovare la giocata efficace negli ultimi sedici metri. I tre punti consentono alla Turris di riprendersi ilo primato, mantenendo una lunghezza di vantaggio sui sardi del Latte Dolce. Nel post partita, poi, l’annuncio: Agostino Garofalo è ufficialmente un nuovo calciatore corallino.

Protagonista indiscusso della prima frazione di gioco, il baby portiere azzurro Torino, che dopo appena due minuti disinnesca il colpo di testa a botta sicura di capitan Longo, ottimamente imbeccato da Da Dalt su punizione. Nulla può, al minuto 4, l’estremo difensore del Portici sulla chirurgica conclusione di Celiento, innescato da Fabiano con un delizioso suggerimento in profondità: l’attaccante corallino profitta di un’ingenuità del difensore e trova la conclusione vincente sul palo opposto. La Turris preme sull’acceleratore e sfiora il raddoppio a più riprese: decisivo Torino sul colpo di testa ravvicinato di Di Nunzio al 27’; ha poi del clamoroso l’occasione del minuto 41, quando Celiento, Da Dalt, Forte e Fabiano ci provano in rapida sequenza in una manciata di secondi: si salva il Portici con due salvataggi sulla linea. Decisivo Torino allo scadere su Da Dalt, col dubbio che stavolta la sfera abbia varcato la linea di porta.



Nella ripresa la Turris abbassa il proprio baricentro ed il Portici, tenuto in gara da Torino, alimenta la speranza di riacciuffare il pari. Lonoce va in presa agevole su D’Acunto, mentre la staffilata di Aliperta del minuto 19 finisce di un soffio alta sulla traversa. Al 27’ decisiva la chiusura di Varchetta sull’ex Guarracino dopo una buona triangolazione con l’altro ex di giornata, Improta. Turris costretta a stringere i denti nell’ultimo quarto d’ora dopo il rosso diretto rimediato da Di Nunzio. Il Portici preme ma la difesa corallina regge e blinda i tre punti.



Nel post partita, poi, l’annuncio del patron Colantonio. Da oggi fa ufficialmente parte del gruppo a disposizione di mister Fabiano, anche Agostino Garofalo, difensore-jolly classe 1984. Entusiasmo, umiltà e tanta voglia di continuare a far bene, nelle parole dell’ex Venezia e Torino, che in carriera ha collezionato oltre 400 presenze tra B e C. «Non aspettavo nessun’altra soluzione – spiega – sono felicissimo di vestire questa maglia così prestigiosa, è un onore per me. Mi ha colpito il modo in cui sono stato accolto sin dall’inizio. Ho trovato un’ottima squadra, allenata da un grande tecnico, che stimo tanto. Non vedo l’ora di scendere in campo, perché ho tanta voglia di dare il mio contributo. Perché in D? Incidono tante componenti. Dall’infortunio al polpaccio prima dei playout con la Salernitana, alle offerte declinate in Lega Pro, tutte provenienti dal nord. Voglio già un gran bene ai miei compagni, mi ha colpito il modo in cui vivono lo spogliatoio. Il mister è stato gentile con me, concedendomi di allenarmi e di mettermi a posto, ed ora che sto bene ho solo una voglia matta di scendere in campo, come un ragazzino. La mia posizione in campo? Tocca chiedere al mister. Io mi alleno solo per far bene. Il mister sa che in qualsiasi ruolo, con qualsiasi minutaggio, io sono a disposizione sua e dello spogliatoio, e metterò a disposizione dei più giovani la mia esperienza per contribuire alla loro crescita. La partita? Oggi non era facile, quando poi devi vincere per forza perché chi ha giocato prima ha vinto, è ancor più complicato. Oggi visto una gran bella Turris, che nel primo tempo avrebbe potuto chiudere tranquillamente anche con tre gol di scarto, se non si fosse trovata sulla propria strada un portiere particolarmente ispirato».

