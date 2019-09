Cerone prende per mano il Savoia: Marsala ko al Giraud

di Raffaella Ascione

Al Giraud ci pensa il solito Cerone. Il Savoia s’impone di misura sul Marsala con una pennellata su punizione – alla mezz’ora della ripresa – del proprio fantasista (foto ufficio stampa), e conquista tre punti che consentono di tenersi a ridosso delle prime posizioni, sulla scia di Palermo, Acireale e Licata.

Contro i siciliani, mister Parlato propone qualche novità nel proprio scacchiere iniziale: tra i pali c’è Prudente, Riccio va sulla corsia di destra, Gatto in mediana ed Orlando in avanti.

È del Marsala la prima occasione del match, ma Pucci – che sceglie bene il tempo dell’inserimento in area – di testa spedisce sul fondo. Non pungono per il Savoia Riccio – sugli sviluppi di un corner – né Cerone, che ci prova su punizione. Al 28’ Orlando difende palla, si accentra e tenta la soluzione, ma senza inquadrare lo specchio della porta. Alla mezz’ora decisivo intervento di Oyewale a neutralizzare un pericoloso inserimento dell’avanti siculo. Allo scadere della prima frazione di gioco, Marsala costretto all’inferiorità numerica per il rosso rimediato da Romeo per fallo ai danni di Diakitè al limite dell’area: nulla di fatto sugli sviluppi della successiva punizione, calciata da Cerone.

Nella ripresa, mister Parlato tenta al 18’ la carta Giacobbe, con i bianchi che si sistemano dunque col 4-2-4. Giacobbe ed Orlando falliscono in rapida sequenza l’occasione del possibile vantaggio. Non sbaglia invece al minuto 33 Cerone, che su punizione castiga l’estremo difensore siciliano e rende tre preziosi punti ai suoi.

