Ciliegina Turris, finalmente Alma: «Travolto dal grande entusiasmo»

di Raffaella Ascione

In una certa fase della trattativa l’esito pareva tutt’altro che scontato. Questa mattina è arrivata l’attesa fumata bianca. Giuliano Alma è un nuovo calciatore della Turris. Attaccante di origini siciliane classe 1993, nella passata stagione Alma ha indossato prima la casacca del Gela, con cui ha collezionato 15 presenze e 9 reti, poi quella del Mantova, che l’ha corteggiato e tesserato nella sessione di mercato di dicembre. Con i lombardi ha all’attivo – nel girone di ritorno – 18 presenze tra Coppa e campionato, condite da 2 gol e 3 assist.



Voluto fortemente dalla proprietà e dal tecnica Fabiano, Alma mostra subito carica ed entusiasmo. «Sono molto carico e non vedo l'ora di iniziare questa nuova avventura con la maglia corallina, di conoscere i nuovi compagni e lavorare con loro per raggiungere un obiettivo importante. È stata una grande soddisfazione essere scelto dalla dirigenza per far parte di un progetto così importante: sono stato subito coinvolto e travolto dal grande entusiasmo che c'è qui. Ripeto, non vedo l'ora di iniziare».

