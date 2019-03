Clamorosa vittoria del Bari: batte il Gela in nove contro dieci

di Delia Paciello

Strana partita al San Nicola: è finita 2-1 tra Bari e Gela con i biancorossi in nove contro dieci e tanti colpi di scena. Dopo un inizio aggressivo i padroni di casa si sono trovati infatti sotto di un gol e di un uomo già al 35’ per un intervento scomposto di Aloisi su La Verdera in area di rigore: fuori così il terzino per doppia ammonizione mentre veniva assegnato il penality agli ospiti, trasformato con sicurezza da Ragosta.



Nel secondo tempo, però, proprio La Verdera ha restituito il pareggio con un autogol: al 57’ l’ultimo tocco prima di entrare in rete è stato proprio del siciliano. Forti spinte in attacco del Bari fino al 71’ quando è arrivato il sudato vantaggio: un cross preciso di Floriano ha permesso a Iadaresta di liberarsi in area e battere Castaldo con un freddo colpo di testa. Poco dopo però altro rosso per i galletti: questa volta è toccato a Mattera, entrato in ritardo su Ragosta. Un’espulsione che ha dato coraggio al Gela che ha provato a recuperare, fino a quando l’arbitro non ha estratto il rosso diretto anche per Scicolone per un intervento durissimo su Langella.



È finita così davanti al pubblico biancorosso in un match ricco di emozioni fin dal prepartita, quando anche l’arrivo della squadra siciliana a Bari sembrava in bilico a causa dei tanto chiacchierati problemi societari. E alla fine i ragazzi di Cornacchini hanno portato a casa tre punti sudati, utilissimi per la corsa verso la C.

© RIPRODUZIONE RISERVATA