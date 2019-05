Turris-Castrovillari al Liguori, Procura accoglie l’istanza

di Raffaella Ascione

Turris-Castrovillari si giocherà al Liguori, seppur con qualche limitazione. In parziale accoglimento dell’istanza presentata questa mattina – congiuntamente – dai legali rappresentanti della Turris e della Joga Pepito (concessionaria dello stadio Liguori), assistite dall’avvocato Luigi Ascione, la Procura di Torre Annunziata ha infatti autorizzato l’utilizzo del settore Distinti e della Curva Vesuvio, oltre che – naturalmente – del terreno di gioco. Resterà dunque per il momento chiusa la tribuna Strino.

I due club (evidenziato che «nessuna problematica di carattere statico interessa la tribuna») avevano chiesto «la revoca del vincolo reale sui beni non oggetto di sequestro, nel contempo confermando che nulla osta all'utilizzo del rettangolo di gioco, tribune metalliche settori distinti e ospiti», insistendo anche per l’autorizzazione all’«utilizzo della tribuna, previa delimitazione delle opere abusive o, in subordine, rimozione delle stesse».



Il Pubblico Ministero, in parziale accoglimento delle ragioni delle due associazioni, ha dunque chiarito che il provvedimento di sequestro non ha ad oggetto il campo di gioco, la curva e il settore distinti dello stadio Liguori, dunque pienamente fruibili dall’utenza.

La notifica del provvedimento è avvenuta nel primo pomeriggio. A questo punto è scattata un’altra corsa contro il tempo per ottenerne la materia disponibilità e procedere alla relativa trasmissione in Lega per ottenere l’ulteriore variazione del campo di gioco in vista della semifinale contro il Castrovillari. Puntuale è poi arrivato il riscontro della Lega Nazionale Dilettanti.



La notizia ha scosso, restituendogli vigore ed entusiasmo, l’intero ambiente corallino, profondamente turbato dalle notizie di inizio settimana e dal sequestro preventivo eseguito su disposizione del Gip. Un risultato che ha del clamoroso, frutto della caparbietà e della testardaggine del patron della Turris Antonio Colantonio.

«Cosa provo in questo momento? Quella sensazione – commenta il patron – che ho avvertito sin dal primo istante in cui ho rilevato la Turris. Non voglio polemizzare con nessuno, ma se io intendo raggiungere un obiettivo, ci metto il massimo impegno. Se non l’ottengo, è perché materialmente non si può. Ma non mi risparmio mai».

