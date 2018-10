Colantonio avverte la Turris: «Senza stadio lascio»

di Raffaella Ascione

Un post partita denso di contenuti, quello di ieri al San Nicola di Bari. Dalla convincente prestazione della Turris - valsa un punto contro i galletti - all'annosa questione stadio. Un fiume in piena il presidente corallino Antonio Colantonio.

«Quando sudiamo la maglia e ci crediamo, quando lottiamo con convinzione, abbiamo le energie e i mezzi per arrivare a qualsiasi risultato. Sono contento che una delle nostre migliori partite sia arrivata proprio qui a Bari, in un tempio del calcio italiano. Peccato per l'assenza forzata dei tifosi, da sempre il nostro dodicesimo. Un'assenza dovuta ad una evidente mala gestio delle gare in concomitanza. Peccato davvero, avremmo voluto che i nostri sostenitori si godessero dal vivo questa gagliarda prestazione».

Quindi la questione Liguori. «Cosa accadrà? Domanda da girare all'Amministrazione comunale. La Turris si è fatta valere in un tempio del calcio, le cui chiavi sono state consegnate dal Comune alla società del Bari. In contesti del genere c'è un'aria diversa, la stessa che voglio si respiri anche a Torre del Greco. Ma devono darmene la possibilità. Se così non dovesse essere, l'era Colantonio finirà. Non ci sarebbe la possibilità di andare vanti senza strutture. Se dovessi vincere la gara per l'affido provvisorio? Si tratterebbe di un contentino, perché non sarebbe comunque passato il messaggio di fondo che da settimane tento di veicolare: la Turris è della città - sono pronto a formalizzare il tutto anche davanti a un notaio - e la prima squadra cittadina non può essere sganciata dalla concreta, effettiva e piena disponibilità del suo stadio. I progetti non durano 18 mesi o 9 anni. Richiedono termini molto più lunghi».

Rincara la dose il tecnico Fabiano. «Perderemmo noi torresi se non si desse a Colantonio la possibilità di programmare sul serio».



La questione Liguori potrebbe esser discussa nel corso del Consiglio comunale di domani (convocato per le 16.30), al quale è intanto preannunciata anche la presenza di una rappresentanza di tifosi corallini. È stata infatti presentata - sulla scia degli elementi acquisiti dalla Commissione Trasparenza - un'interrogazione dal consigliere Luigi Mele. Nel documento si evidenziano le migliorie apportate da Colantonio all'impianto di viale Ungheria ed il fatto che proprio l'attuale patron abbia evitato - rilevando la Turris - che il calcio in città sparisse del tutto. Ma non solo. In un passaggio si ricorda che «lo stadio comunale Amerigo Liguori sorge su un terreno lasciato in eredità proprio dall'ex sindaco e fondatore, nel lontano 1944, della società calcistica Turris, Amerigo Liguori».

«Nell'ultimo Consiglio - spiega Mele - ho chiesto a sindaco e forze di maggioranza quale fosse il loro orientamento a proposito del Liguori, ma ovviamente non ho avuto nessuna risposta. Non si voglio affrontare i problemi. In Commissione Trasparenza, il dirigente Merlino ha apertamente affermato di non aver avuto alcuna indicazione politica in merito. Domani chiederò quindi al presidente del Consiglio comunale di affrontare la questione. È l'ultima occasione, perché poi ci si avvierebbe al termine del 31 ottobre e dunque all'apertura delle buste relative alla gara per l'affido temporaneo del Liguori».

