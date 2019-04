Colantonio rilancia la Turris: «Ci riprovo con uno stadio a norma»

di Raffaella Ascione

Dal rettangolo verde alle gradinate della tribuna Strino per raccogliere materialmente l’abbraccio dei tifosi e condividere l’esultanza per l’ennesima, roboante vittoria interna. Dopo la scorpacciata di reti contro il Città di Messina, Longo e compagni hanno donato maglie e calzoncini ai tifosi, quasi colti alla sprovvista da un gesto che non ha precedenti al comunale. Un’iniziativa voluta dal presidente Colantonio e destinata a ripetersi. «Finché ci sarò io – spiega il patron corallino – ripeteremo sempre le cose belle e proveremo a dimenticare quelle brutte. La Turris è patrimonio di Torre del Greco e della sua gente, e gesti del genere possono solo risaldare questo legame. Spettacolo in campo? Vero, verissimo, ma bisognerebbe dirlo anche a quanti oggi erano assenti. Voglio un Liguori sempre pieno e caldo, e mi auguro che si possa respirare l’atmosfera che amo in occasione dell’ultima gara interna, prima dei playoff».



Inevitabile poi un riferimento alla recente approvazione del progetto preliminare di rifacimento del sintetico ed all’imminente indizione del bando per appaltare i lavori. Si prospettano dunque significativi interventi di riqualificazione del Liguori, decisivi non solo in prospettiva di un eventuale ripescaggio tra i Pro. «L’Amministrazione comunale si sta prodigando – continua Colantonio – ed è giusto evidenziare questo impegno. Ognuno ci sta mettendo del suo. Noi sul campo, il Comune per quanto di sua competenza. Futuro? Se la Serie C non dovesse arrivare quest’anno attraverso il ripescaggio e se il Comune darà seguito, come sono certo che sia, a tutti gli impegni presi, vorrà dire che ci riproveremo il prossimo anno. Non vengo mai meno alla parola data. Tenteremo la prossima stagione l’assalto al professionismo ripartendo da questa squadra, con ulteriori innesti importanti».

