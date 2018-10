Colpaccio Portici: super Sorrentino firma il blitz degli azzurri a Troina

di Raffaella Ascione

Un successo che vale oro in chiave salvezza. Il Portici - trascinato da un incontenibile Gennaro Sorrentino - sbanca a Troina e torna a casa con l'intera posta in palio. Azzurri accorti e cinici al Silvio Proto: dopo aver concluso la prima frazione di gioco sul 2-0, ii ragazzi di Chianese si limitano poi ad amministrare nella ripresa, incassando il 2-1 a tre minuti dallo scadere.



Il vantaggio azzurro arriva al 17': implacabile Sorrentino dagli undici metri. Al 40' è decisivo l'intervento del portiere napoletano, abile a sventare la punizione di Piyuka. Il raddoppio del Portici al 45'. Onda si invola palla al piede ed appoggia all'indietro per Sorrentino: un gioco da ragazzi per l'attaccante appoggiare in rete.



Nella ripresa, girandola di sostituzioni per mister Chianese nei primi venti minuti di gioco: in campo Cardinale, Carrafiello e Vaccaro, a rilevare - rispettivamente - Boussaada, Onda e Marzano.



Al 42' il Troina accorcia le distanze con Fiore; un minuto più tardi siciliani costretti all'inferiorità numerica per il rosso rimediato da Saba.



Il successo consente agli azzurri di portarsi a quota 11, a ridosso delle prime piazze.

