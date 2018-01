Colpo in attacco per il Pomigliano: dai "pro" arriva Padulano

di Raffaella Ascione

Recuperati gli acciaccati, il Pomigliano continua la marcia di avvicinamento al primo impegno dell'anno contro il Gravina. Contro i pugliesi si giocherà - domenica, a porte chiuse - allo stadio Capasso di San Sebastiano al Vesuvio, a causa della temporanea indisponibilità del Borsellino di Volla.



In occasione della prima gara del 2018, il neo tecnico Catalano avrà a disposizione un'ulteriore pedina, ufficializzata nelle ultime ore dal club del presidente Pipola. Si tratta dell'attaccante classe '94 Fabio Padulano, nella prima parte della stagione in forza alla Nuorese, con cui ha collezionato 13 presenze e realizzato 3 reti.



Padulano, esterno offensivo cresciuto nel settore giovanile della Juventus, in Serie D ha vestito le casacche di Savoia ed Ischia. Negli ultimi 4 anni, per lui, significative esperienze tra i "pro" con Lumezzane, Messina, Arezzo e Vigor Lamezia.

