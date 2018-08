Concessione Liguori: proroga di 45 giorni per Colantonio. Il sindaco: «Vicini alla Turris»

di Raffaella Ascione

È stato rinnovato per la durata di – soli – 45 giorni («salvo ulteriori valutazioni di prosecuzione del rapporto di affidamento provvisorio»), l'affidamento in concessione temporanea dello stadio Liguori in favore dell’Asd Joga Pepito, l’associazione sportiva che fa riferimento al patron della Turris Antonio Colantonio. La concessione temporanea – la precedente, prorogata fino al 13 agosto, aveva avuto durata di 180 giorni – scatterà quest’oggi e scadrà il prossimo 27 settembre.

La determinazione n.1482, notificata in mattinata alla società corallina, dispone inoltre che «l’Ufficio Sport si attivi, da subito, al fine di predisporre l’esecuzione di una procedura selettiva informale finalizzata ad un nuovo affidamento in concessione temporanea dell’impianto».



Quarantacinque giorni, dunque, prima di procedere ad un ulteriore affidamento temporaneo dell’impianto di viale Ungheria, fino a che (in sostanza) non termineranno i «lavori per la ricostruzione dell’immobile lato Vesuvio che ospitava gli spogliatoi per arbitri ed atleti… e gli interventi di sistemazione e rifunzionalizzazione aggiuntivi (dovuti all’inserimento del Liguori tra gli impianti che saranno utilizzati per gli allenamenti degli atleti in occasione delle Universiadi 2019)… tali da precluderne un pieno utilizzo al futuro soggetto assegnatario della concessione, inibendo peraltro, allo stato, qualsiasi idonea attività tesa alla definizione del canone di concessione da porre a base della relativa procedura di affidamento».



Da un lato, dunque, la durata risicata della concessione temporanea rispetto al precedente provvedimento e – verosimilmente – alle aspettative della Turris, dall’altro la puntualizzazione da Palazzo Baronale: il provvedimento notificato in mattinata – si legge nel documento stesso – tende a soddisfare l’esigenza di «garantire la continuità di utilizzo dell’impianto anche in vista dell’imminente ripresa delle attività agonistiche che esso ospita». In sostanza, tenderebbe a garantire alla Turris il regolare utilizzo del Liguori, nell’attesa della predisposizione della nuova gara per l’affidamento pluriennale, come precisato dal primo cittadino Giovanni Palomba.



Il dialogo tra l’Amministrazione comunale e la Turris resta vivo e costante. È infatti di questa mattina un (ulteriore) confronto tra il sindaco ed il presidente Colantonio, ispirato ad una concreta collaborazione, come ribadito dallo stesso Palomba. «Colantonio chiama, il sindaco risponde. L’Amministrazione, così come precisato in precedenti occasioni, è vicina alla Turris ed a tutte le realtà sportive cittadine. Considerato l’imminente avvio della stagione sportiva, era intanto fondamentale garantire la disponibilità del Liguori».

In sostanza, la Turris potrà continuare a fruire regolarmente del proprio stadio fino all’avvio della nuova gara per la concessione pluriennale dell’impianto. «Nel rispetto delle procedure e dei tecnicismi inevitabilmente connessi all’aspetto gestionale», conclude il sindaco Palomba.

Fondamentale la componente Liguori nell’economia del progetto Colantonio, sia in chiave prima squadra – in virtù anche dei considerevoli investimenti operati per la stagione alle porte – che in relazione alle attività del settore giovanile.

