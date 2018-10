Coppa Italia, il Savoia esce Squillante: «Mi aspettavo di più»

di Raffaella Ascione

Il Savoia cede di misura all'Albalonga e saluta la Coppa Italia (foto ufficio stampa Us Savoia). Al Pio XII di Albano Laziale, i bianchi chiudono sul doppio svantaggio la prima frazione di gioco; nella ripresa accorcia le distanze Tedesco dagli undici metri, ma non basta. Nel finale di gara, l'ulteriore beffa: l'attaccante argentino Ortiz, colpito duro, è costretto a lasciare anzitempo il rettangolo verde, costringendo i suoi all'inferiorità numerica.

I laziali staccano dunque il pass per gli ottavi di finale grazie alle reti di Mastromattei (dopo appena due minuti di gioco) e Pippi su rigore (in chiusura di frazione); nel secondo tempo (al 17') la marcatura di Tedesco, ma stavolta la remuntada non riesce.



«Ho attuato un ampio turnover - spiega nel post partita il tecnico Squillante - considerati i tre impegni ravvicinati di questa settimana. E poi intendevo dar spazio a chi ha giocato meno fin qui. Volevo qualche certezza in più per il campionato, ma ho visto ancora qualche errore dei singoli. Dobbiamo migliorare sotto porta: anche oggi abbiamo prodotto tante occasioni, peccando in fase di finalizzazione. Mi aspettavo qualcosa in più da qualcuno che ha giocato meno. Peccato per l'infortunio subito da Ortiz, ne verificheremo l'entità nei prossimi giorni».

Nel frattempo, la società ha ufficializzato la rescissione consensuale col centrocampista Crescenzo Liccardo.

