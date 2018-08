Coppa Italia D: primo turno rinviato a data da destinarsi

di Giuliano Pisciotta

Prima i gironi e i calendari, poi il primo turno di Coppa Italia. Stavolta però col rinvio non c'entrano le pretese di alcune società. Il direttivo del Dipartimento Interregionale ha rinviato a data da destinarsi il primo turno di Coppa Italia. Il secondo step della manifestazione tricolore si sarebbe dovuto disputare domenica 26 agosto prossimo, ma il rinvio per lutto del turno preliminare ha causato lo slittamento. Nei prossimi giorni, verosimilmente dopo la composizione dei gironi e la pubblicazione dei calendari del campionato, il Dipartimento Interregionale provvederà a individuare una data per il recupero, da disputare verosimilmente con un turno infrasettimanale tra i il 13 e il 20 settembre prossimi.

