Coppa Italia D: Turris e Sorrento puntano il Foggia

di Raffaella Ascione

Ufficializzati in giornata il programma delle gare del 25 settembre dei 32esimi di finale di Coppa Italia Serie D ed il tabellone degli abbinamenti, a partire dai sedicesimi di finale, dei turni successivi (foto Lnd).

Il 25 settembre, impegni interni per Turris e Savoia, che ospiteranno – rispettivamente – Sorrento e Fidelis Andria, mentre il Portici si giocherà le proprie chance lontano dal San Ciro contro l’Atletico Terme Fiuggi.

La vincente tra Turris e Sorrento potrebbe vedersela – in base al tabellone degli abbinamenti – con il Foggia, che si giocherà il pass per i 16esimi con il Vastogirardi. Nel caso Savoia e Portici dovessero superare i rispettivi impegni, si profilerebbe uno scontro diretto al turno successivo; la vincente, agli eventuali ottavi, si ritroverebbe una tra Taranto, Cerignola, Gravina, Francavilla e Città di Fasano. Sempre agli ottavi, affascinante ipotesi Palermo per corallini e/o costieri.

Dovessero entrambe proseguire la propria marcia nella competizione tricolore, Turris e Savoia potrebbero scrivere un’altra pagina di storia del derby delle due torri ai quarti di finale.

