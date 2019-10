Coppa Italia, Foggia-Turris a rischio: le prescrizioni dell’Osservatorio

di Raffaella Ascione

C’è anche Foggia-Turris, in programma mercoledì prossimo allo Zaccheria (foto tratta dalla pagina social del Calcio Foggia 1920), tra le gare connotate da profili di rischio e finite quindi sotto la lente d’ingrandimento dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive.

Per l’incontro, valevole per i sedicesimi di finale di Coppa Italia, considerate le criticità «si suggerisce l’adozione, in sede di GOS, delle seguenti misure organizzative: vendita dei tagliandi per i residenti nella provincia di Napoli esclusivamente per il settore ospiti e nel limite stabilito dall’Autorità Provinciale di P.S.; vendita dei tagliandi per tutti gli altri settori dello stadio ai soli residenti nella provincia di Foggia; implementazione del servizio di stewarding; rafforzamento dei servizi, anche nelle attività di prefiltraggio e filtraggio, come previsto da specifiche disposizioni di settore».



