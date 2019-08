Coppa Italia, Savoia avanti con Cerone e Gatto: Gelbison ko

di Raffaella Ascione

Con un gol per tempo, il Savoia - all'esordio stagionale - sbriga la pratica Gelbison ed ottiene il pass per i trentaduesimi di Coppa Italia dinanzi ad un Giraud che ha decisamente apprezzato, dispensando applausi a fine gara.



Nel 4-3-2-1 oplontino (foto ufficio stampa), mister Parlato punta sul duo Cerone-Giacobbe a supporto di Diakite, terminale offensivo. Gara sbloccata al minuto 20, quando un intervento scorretto in area ai danni di Tascone, propizia il penalty poi abilmente realizzato da Cerone. Prima del duplice fischio, un tentativo di Giacobbe – tiro a giro dal limite – su cui il portiere rossoblù fa buona guardia.



Nella ripresa, dopo un episodio dubbio nell’area oplontina, l’innesto di Gatto a rilevare Diakite. Al centrocampista bastano cinque minuti per mettere la gara in ghiaccio, firmando il raddoppio con un lesto tap-in sugli sviluppi di un calcio piazzato. Ci riprova Cerone alla mezz’ora su punizione, poi il doppio cambio di Parlato, che richiama in panca Rondinella e Giacobbe, rilevati da Guastamacchia e Paudice. L’ex – tra gli altri – Virtus Lanciano ci riprova nel finale, trovando l’efficace opposizione dell’estremo difensore ospite.



Ad attendere i bianchi, adesso, l’esordio in campionato contro il neopromosso San Tommaso; per la Gelbison, appuntamento al Morra contro la Fidelis Andria.

© RIPRODUZIONE RISERVATA