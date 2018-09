Coppa Italia: Gragnano al Giraud, si recupera Avellino-Nola

di Raffaella Ascione

Risulta monco il programma dei 32esimi di finale di Coppa Italia, in virtù degli abbinamenti ufficializzati nel pomeriggio dalla Lega Nazionale Dilettanti. Si gioca domenica 9 settembre – fischio d’inizio alle ore 15, salvo diverso accordo tra i club – ma su quattro campi si resterà alla finestra in attesa dei recuperi delle gare precedentemente rinviate e dell’esito di due ricorsi.



Il Savoia di mister Squillante (reduce dalla vittoria di misura sulla Gelbison) ospiterà al Giraud il Gragnano, che nel primo turno ha superato ai rigori il Portici.



Alla Turris toccherà aspettare una doppia sfida prima di conoscere l’avversario con cui misurarsi in trasferta. Domenica al Partenio-Lombardi si giocherà Avellino-Nola: chi avanzerà al primo turno incontrerà il Sorrento (che ha eliminato i granata ercolanesi); la vincente ospiterà quindi i corallini, che sin qui hanno superato tra le mura amiche prima il Pomigliano e poi la Nocerina.



Ulteriormente rinviata la gara fra Bari e Bitonto, slittata al 26 settembre: la vincente se la vedrà con il Team Altamura. Resta dunque in attesa di conoscere il proprio avversario anche l’Audace Cerignola.

