Crisi Gragnano, a rischio anche l’Eccellenza

di Raffaella Ascione

Si fa sempre più critica la situazione del Gragnano. Le ultime settimane di intenso lavoro, teso a garantire un futuro al club, fresco di retrocessione in Eccellenza, non hanno ad oggi prodotto alcun risultato che autorizzi a sperare. Fa il punto della situazione Alfonso Giordano, socio storico del sodalizio gialloblù. «Temo si sia arrivati ad un punto di non ritorno. Ci sono state in questi ultimi giorni delle trattative molto serrate con un gruppo di investitori ma alla fine, pur con la buona volontà di entrambe le parti, non siamo riusciti a trovare la quadratura del cerchio. Le chance di un possibile ripescaggio in Serie D sono sfumate ed i tempi sono sempre più ristretti anche per l’iscrizione al campionato di Eccellenza. In queste settimane ho anche constatato che, legittimamente o meno, questo lo faccio decidere a chi ci legge, nessun gragnanese abbia fatto un reale passo per il bene della squadra di calcio del proprio paese. Se non c’è passione e non c’è trasporto, probabilmente vuol dire che non ne vale la pena. È con profondo rammarico quindi che personalmente mi tiro fuori, ribadendo che il titolo resta a disposizione di chiunque voglia portare avanti il progetto. Ringrazio comunque tutti coloro, purtroppo in pochi, che hanno provato ad aiutarmi a concretizzare quella che, in fin dei conti, si è dimostrata un’utopia».

© RIPRODUZIONE RISERVATA