Crisi Granata, Battiloro: «Alla larga i denigratori»

di Raffaella Ascione

Delicato forse oltre ogni aspettativa, il momento che i granata del neo tecnico Antonio Maschio si ritrovano a vivere. Quattro sconfitte consecutive e soli tre punti all'attivo in classifica hanno fatto lievitare delusione e rabbia nell'ambiente granata.

Domenica, nell'immediatezza della debacle di Gravina, il presidente Russo si è rivolto attraverso i social ai propri tifosi («chiedo scusa a tutti, sono costernato e amareggiato... tutto mi sarei aspettato ma non una debacle di questo livello»), invitandoli ad indirizzare il proprio malcontento nei confronti della proprietà, tenendo al riparo la squadra.

Sulla scia delle sue parole, è stato poi l'amministratore unico del club a rivolgere un accorato appello ai sostenitori granata, con tanto di ammissione di responsabilità. «Ho ritenuto opportuno e doveroso farvi pervenire pubblicamente le mie scuse, assumendomi in prima persona tutte le responsabilità, quelle realmente mie e quelle non mie. Gettare la spugna, in questo momento delicato, sarebbe per me la decisione più semplice, ma non fa parte del mio carattere. Sono consapevole della vostra passione e della vostra fede per la maglia granata... è per questo che vi invito a mettere da parte tutte le contestazioni, seppur legittime e giustificate, rimanendo vicino ai ragazzi».



Quindi, un preciso impegno in chiave mercato. «Mi impegno a garantirvi che dal 1° dicembre, alla riapertura del mercato, senza tralasciare l'eventuale opportunità di valutare già nell'immediato qualcosa che potrebbe offrire il mercato degli svincolati, apporterò tutti quei correttivi di cui la squadra ha bisogno». Da ultimo, un avvertimento. «Vi prego di non fare il gioco di chi dall'inizio del nostro progetto ci sta remando contro, perché il suo unico interesse è quello di distruggere ma io, come tutti voi ercolanesi, sarò molto duro a morire e poiché ho preso impegni con voi e con tutta la città, il nostro progetto andrà sempre avanti».

