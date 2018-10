Crisi profonda Granata: 5 schiaffi a Gravina e ultimo posto

di Raffaella Ascione

Non è bastato il cambio in panca. I granata di mister Maschio incassano una sonora cinquina a Gravina che vale il quarto stop consecutivo e si ritrovano dinanzi una strada sempre più in salita in chiave salvezza. Dal canto suo, la compagine pugliese mette fine al lungo digiuno che durava ormai da quattro settimane.

Una gara senza storia al Vicino di Gravina: Granata letteralmente travolta dai gialloblù

Dopo una iniziale fase di studio, i padroni di casa salgono in cattedra. Tra il 15' ed il 21' è Croce ad impegnare severamente la retroguardia granata, senza tuttavia trovare il varco giusto. È proprio Croce, al minuto 33, a firmare il gol del vantaggio dagli undici metri, realizzando il penalty procurato da Mady (messo giù in area da Prevete). Cinque minuti ed arriva il pari ercolanese. Anche stavolta dagli undici metri. Romeo interviene con le maniere dure su Trofo: dal dischetto precisa la realizzazione di Tufano. La gara s'infiamma cinque minuti più tardi, col Gravina che si riporta in vantaggio nel segno di Romeo, che profitta di una leggerezza della retroguardia vesuviana e di testa firma il 2-1.

Solo Gravina nella seconda frazione di gioco. Al 5’ piove sul bagnato per la compagine di Maschio, costretta all'inferiorità numerica per il rosso rimediato da Prevete. Il 3-1 arriva al 14’, firmato Chiaradia, che pofitta a dovere di un'alktra ingenuità della difesa granata e mette di fatto in ghiaccio la gara. Lo score diventa ancor più corposo al minuto 33, quando Santoro elude il portiere e cala il poker; quindi la cinquina targata Correnti, che al 46' incassa i convinti applausi del Vicino con una gran giocata su cui nulla può il portiere granata.

Il brusco stop costringe la formazione ercolanese al fondo della classifica a quota tre, a braccetto col Gragnano.

© RIPRODUZIONE RISERVATA