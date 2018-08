Crollo Genova: Turris, Ercolanese e Savoia uniti nel dolore per le vittime torresi

di Raffaella Ascione

Un dramma che ha attraversato l’Italia, spaccandola, spezzando vite e famiglie. Ci sono anche quattro giovani di Torre del Greco tra le vittime del crollo del ponte Morandi, a Genova.

Matteo Bertonati, Giovanni Battiloro, Gerardo Esposito ed Antonio Stanzione non ce l’hanno fatta: sono rimasti coinvolti nel drammatico crollo mentre erano diretti a Barcellona - facendo tappa a Nizza - per le vacanze estive.

Mentre i soccorritori sono ancora a lavoro tra le macerie, mentre si levano accuse a far da contorno all’indagine già avviata, anche il mondo del pallone si unisce al dolore delle famiglie delle quattro giovani vittime.



Il primo messaggio arriva proprio dalla Turris. «La società dell'Asd Turris Calcio esprime massimo cordoglio e vicinanza alle famiglie dei quattro giovani di Torre del Greco, deceduti nel crollo del ponte di Genova .In questo giorno di dolore nazionale, le sentite condoglianze del club corallino».

Quindi l’Ercolanese. «È nota la rivalità sportiva con Torre del Greco, città con la quale abbiamo anche molti legami. Da anni condividiamo amici, parenti e luoghi di comune frequentazione. La S.S. Ercolanese esprime profondo cordoglio ai familiari delle vittime torresi dei tragici fatti di Genova e a tutte le famiglie coinvolte».

Messaggio di cordoglio anche dal Savoia. «La società U.S. Savoia 1908 partecipa commossa al dolore che ha colpito l'intera città di Genova, stringendosi in un forte abbraccio alle famiglie delle vittime e in particolar modo a parenti ed amici dei quattro giovani di Torre del Greco che hanno perso la vita nel crollo del ponte Morandi».

