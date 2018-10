Cusano gioisce: «Sarnese cinica. Abbiamo subito pochi pericoli»

di Giuliano Pisciotta

Pompilio Cusano, al termine della seduta di rifinitura di ieri, aveva parlato di una gran voglia di tornare a casa col bottino pieno dalla trasferta di Vallo della Lucania. E il tecnico è stato davvero un buon profeta per la sua Sarnese.



«Abbiamo dimostrato una buona condizione di forma - ha spiegato l'allenatore al termine del vittorioso match con la Gelbison -. L’abbiamo messa sulla grinta, sul dinamismo e sull’applicazione tattica. Siamo stati bravi a studiare l’avversario e a trovare in gara le contromisure giuste. Abbiamo punito gli avversari nell’unica loro disattenzione. Nella ripresa abbiamo avuto anche l’opportunità di chiuderla con Maione, poi ci siamo difesi e abbiamo portato a casa la partita».



Cusano individua nella prestazione della Sarnese ancora qualche piccola pecca, allorché afferma che i suoi avrebbero potuto «sfruttare di più le ripartenze. Poi ho chiesto ai ragazzi di avere un po’ più di equilibrio in mezzo al campo e ci siamo messi a cinque. Ci sono state un paio di occasioni importanti della Gelbison, ma non credo che abbiamo sofferto tanto».



L'allenatore dei sarrastri si gode dunque il primo successo di una Sarnese che «aveva davvero voglia di festeggiare, dopo aver ottenuto due pareggi contro ottime squadre come Nardò e Bitonto. I 2 punti che avevamo prima - aggiunge Cusano - non rendevano giustizia al nostro valore e al nostro impegno. Siamo un gruppo formato da giovani di valore, che stanno crescendo di partita in partita e stanno dimostrando motivazione e senso di appartenenza. Questa vittoria - conclude l'allenatore granata - va dedicata senza dubbio ai nostri sostenitori che ci seguono sempre, in casa e anche in trasferta».

