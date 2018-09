Cusano mette in guardia la Sarnese: «A Gravina la nostra prima finale»

di Giuliano Pisciotta

«A Gravina la nostra prima finale»: tiene alta la tensione dei suoi il tecnico della Sarnese Pimpilio Cusano in vista del probante esordio in campionato contro la compagine pugliese, tra le meglio attrezzate del girone H.



«Se giochiamo tutte le gare con il cuore, riusciremo ad affrontare le partite con il piglio giusto. Le nostre armi sono corsa e determinazione. Ho fiducia nei ragazzi: nel precampionato abbiamo lavorato sodo e bene adesso dobbiamo solo vivere l'impatto della trasferta e della tifoseria avversaria, visto che il Gravina ha una delle tifoserie più calde dell'intero girone ed è una delle squadre favorite del raggruppamento. Questo servirà a fare in modo che i nostri ragazzi migliorino il proprio bagaglio di esperienza. Superare la prima emozione è importante, poi tutto andrà bene. Ci auguriamo di ripetere la partita che abbiamo giocato in amichevole contro la Salernitana per intensità ed equilibrio».



Ventisei i convocati per il match del Vicino. Praticamente tutti gli effettivi granata. «Abbiamo pensato di convocare tutti per far vivere all’intera rosa l'emozione della trasferta. Nel corso del campionato tutti i ragazzi avranno certamente la possibilità di poterne vivere diverse in campo, quindi è giusto cominciare a fare esperienza. Giocheremo a testa alta come faremo in tutte le gare e sono convinto che ci toglieremo grandi soddisfazioni».

