Da Dalt rilancia la Turris: «Voglio vincere qui»

di Raffaella Ascione

Nessun dubbio per Franco Da Dalt. Nessuna intenzione di lasciare la Turris, a dispetto di quelle voci innescate da un’intervista rilasciata qualche giorno fa dall’esterno corallino ad un portale irpino. «Ad Avellino sono stato bene e ne conservo un ottimo ricordo, ma adesso per me conta solo la Turris. È a Torre che voglio confermarmi e vincere». Poi l’ulteriore precisazione. «Non ho mai pensato né parlato di una mia partenza a dicembre. Ho troppo rispetto del presidente, della società, del mister, dei miei compagni e di tutto il mondo Turris. Voglio dimostrare anche qui ciò di cui sono capace. Potrei andar via solo se fosse il presidente a decidere in tal senso. Io non ne ho nessuna intenzione». Rilancia quindi in chiave campionato, l’esterno argentino. «Sto, stiamo crescendo di condizione per farci trovare pronti alla prima uscita contro la Vis Artena. Per me conta solo questo. Cominciare e continuare bene, per far gioire anche Torre del Greco».

