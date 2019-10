di Ferdinando Bocchetti

Dai Dilettanti alla serie A. L'Afro Napoli, compagine multietnica che milita nel campionato di Eccellenza, ha ceduto alla Roma il calciatore Ndiaye Maissa Codou, giunto in Europa a bordo di un barcone. ”La burocrazia sportiva gli ha impedito di giocare per diversi mesi, ma noi abbiamo fatto di tutto per tesserarlo e consentirgli il trasferimento alla Roma - spiegano i vertici della società biancoverde - Maissa può dire d’aver trasformato in realtà il suo desiderio, perché da oggi, mercoledì 16 ottobre 2019, è ufficialmente un giocatore della A.S. Roma". Senegalese, classe 2002, il giovane difensore centrale è approdato a settembre del 2018 nell’Afro-Napoli United, dove si fa subito notare per le sue formidabili doti atletiche, attirando l’attenzione di numerosi club professionistici.

