Dal gol salvezza alla conferma: la Turris riparte da Guarracino

di Raffaella Ascione

Dopo le conferme dei baby D’Inverno, Esempio e Borriello ed in attesa dei colpi di mercato annunciati dal presidente Antonio Colantonio («Già a breve potrebbero esserci importanti novità, ma non ci sbilanceremo prima di mettere nero su bianco»), la Turris ufficializza un’altra conferma. Riguarda il pacchetto avanzato, proprio quello rispetto a cui il patron biancorosso ha preannunciato manovre di un certo spessore. Continuerà a vestire la casacca corallina l’attaccante – classe ’91 – Fabrizio Guarracino. Sei le reti messe a segno nella passata stagione (Guarracino è approdato alla Turris nella finestra di mercato di dicembre), compresa quella nella decisiva sfida play-out contro l’Aversa Normanna.



«Le reti al Manfredonia, Gravina, Molfetta, le due all'Altamura e quella nello spareggio vinto contro l'Aversa, ma soprattutto – si apprende da una nota ufficiale diramata dal club corallino – la professionalità e l'impegno dimostrato da Fabrizio Guarracino, sono stati i fattori decisivi che hanno condotto alla sua conferma in casa Turris».



Dal canto suo, l’attaccante usa toni entusiasti. «Super contento di restare alla Turris. Ci tenevo particolarmente a restare, per cercare di vivere una stagione diversa, con uno staff nuovo e una società ancora più solida. Voglio ringraziare il presidente Colantonio, mi ha fatto molto piacere sapere quanta fiducia riponga in me. Un ringraziamento anche al direttore sportivo Governucci, che ha voluto la mia riconferma».

