Dal Liguori al Giraud: il Savoia annuncia D'Ancora

di Raffaella Ascione

Fino a venerdì si è allenato con la Turris, poi le strade dell'ex Bisceglie e dei corallini si sono separate. Questa sera Salvatore D'Ancora, centrocampista classe 1995, si è legato ufficialmente al Savoia.



Nella passata stagione D’Ancora ha collezionato 19 presenze in Serie C con il Bisceglie; in precedenza ha invece indossato la casacca della Cavese per due anni nel massimo campionato dilettantistico. In Campania, per lui, altra tappa alla Juve Stabia, con all'attivo - nel complesso - 6 presenze fra Serie C e cadetteria.



«Come si fa a dire di no ad una società seria come questa, con una squadra blasonata come il Savoia? In più conoscevo già alcuni dei miei nuovi compagni, come Tedesco, Del Sorbo, Gatto e Guastamacchia. Tutti mi hanno parlato bene di questa squadra ed invogliato a raggiungerli. Da domani sarò a disposizione del mister: sarà una settimana impegnativa che ci porterà alla sfida col Taranto, un bel banco di prova per noi. Spero ci sarà una bella cornice di pubblico, non vedo l’ora di conoscere dal vivo la passione dei tifosi oplontini»: così il neo centrocampista oplontino dopo la firma.

© RIPRODUZIONE RISERVATA