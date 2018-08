De Cesare ridà fiato all'Avellino: «Serie C? Ci faremo trovare pronti»

di Annibale Discepolo

Ritorno a casa. L'Avellino di Gianandrea De Cesare riapre il Partenio Lombardi, perlomeno fino al 30 settembre, sperando nel miracolo C, attendendo di ricalcarlo ufficialmente a settembre in occasione dell'esordio in Coppa col Nola.



Nicola Alberani, supportato da Carlo Musa, è al momento il faraone del doppio mercato basket-calcio, sempre però sotto lo sguardo di Amon Ra, alias De Cesare che irradia le operazioni, in attesa della sentenza del 7 settembre del Collegio di garanzia del Coni contro la B a 19 squadre. Dovesse essere così, e si passerebbe a 22, ci sarebbero tre posti in più in C ed uno potrebbe essere appannaggio dell'Avellino, insieme a quel Bari pompatissimo sotto il profilo mediatico per la presenza dietro le quinte di Aurelio De Laurentis. L'Avellino potrebbe sfruttare anche il traino dei galletti pugliesi, avendo lo stesso diritto, forte del blend serietà-solidità economica-bacino d'utenza della tifoseria-fideiussione (600mila euro) d'un istituto bancario.



© RIPRODUZIONE RISERVATA

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO