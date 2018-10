Un invito fatto quasi per scherzo, un gioco simpatico che però ha saputo cogliere nel segno. La signora Franca ci aveva tenuto ad invitare a casa Luigi De Laurentiis, nuovo presidente del «suo» Bari, per una cena di benvenuto in città. Una proposta informale a cui il primogenito di casa De Laurentiis non ha saputo proprio dire di no.







Così De Laurentiis Jr aveva scritto sui social dopo aver ricevuto il biglietto di Franca: «Una dimostrazione di affetto di una grande tifosa del Bari». Invito accettato, a patto di mangiare le orecchiette con le cime di rapa. Tra un piatto e l'altro, ieri sera il numero uno del club pugliese ha postato dal suo account Instagram tutte le foto della serata in una casa di veri tifosi baresi con tanto di saluto finale: «Grazie per la serata unica».





