De Simone tiene a galla la Sarnese: blitz a Nola, la salvezza è possibile!

di Giuliano Pisciotta

Una vittoria di platino, che vale doppio in chiave salvezza. La Sarnese batte a domicilio il Nola, ottenendo un successo in trasferta dopo ben cinque mesi, ma soprattutto rimettendosi prepotentemente in corsa per la salvezza diretta.



In attesa del risultato finale della gara tra Taranto e Nardò, i sarrastri si lasciano alle spalle il Gragnano, agganciano in classifica lo stesso Nola e accorciano le distanze da Sorrento e Gelbison, bloccate sul pari dalle ultime della classe Ercolanese e Pomigliano.



La firma sul preziosissimo successo dei ragazzi di mister Pepe contro i bruniani porta la firma di De Simone (nella foto, accanto al presidente Emilio Diodati), che trova lo spunto giusto alla mezz'ora della ripresa, facendo esplodere di gioia i granata dell'Agro.



Domenica si torna a casa per un altro scontro diretto, che potrebbe dare un'ulteriore sterzata al campionato della Sarnese: al Felice Squitieri arriva infatti il Sorrento, più avanti in classifica di sole quattro lunghezze rispetto ai sarrastri; fattore campo da sfruttare nel migliore dei modi, così come già ampiamente fatto sotto la gestione Pepe, eccezion fatta per il ko contro la capolista Picerno.

