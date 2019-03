Derby al veleno a Gragnano, il Nola accusa: «Noi aggrediti»

di Raffaella Ascione

Restano alti i toni lungo l’asse Gragnano-Nola. Non accennano infatti a placarsi le polemiche legate all’azione di gioco che – nel derby salvezza del San Michele – ha condotto al gol partita di Gennaro Esposito. Nell’immediato post partita, il tecnico Campana aveva espresso tutto il proprio disappunto per il mancato gesto di fair play da parte dei bruniani (che avrebbero proseguito il gioco nonostante l’infortunio del gialloblù Cavaliere); a distanza di un giorno, il botta e risposta si è infiammato.



Con una nota fiume, la società bianconera, «dopo aver appreso delle accuse di antisportività da parte di alcuni tesserati del Gragnano, ha deciso, a tutela della propria immagine, di rispondere alle accuse ricostruendo l’intera vicenda ». Ha difeso la sportività dei propri tesserati il club bruniano, precisando che in occasione dell’infortunio di Cavaliere, «il Nola avrebbe tranquillamente restituito il pallone se il calciatore avesse chiarito anzitempo la sua intenzione di fermare il gioco per lasciare il campo. A questo punto non è da escludere che il Gragnano volesse speculare sull’episodio per rientrare in possesso del pallone. Una volta ripreso il gioco, due calciatori del Gragnano chiedono la restituzione del pallone, senza alcun preavviso… a dispetto della ricostruzione artificiosa del signor Campana e del signor Martone nel post partita, il capitano Vaccaro non ha mai chiesto ai compagni di buttare la palla fuori. Tant’è che partecipa attivamente all’azione del gol tentando la semirovesciata sul cross che porta al gol di Esposito». Dopo essersi difeso, il Nola è passato al contrattacco, denunciando che «al termine della partita alcuni tesserati bianconeri sono stati aggrediti al rientro negli spogliatoi, mentre ad altri, provenienti dalla tribuna, è stato impedito di accedervi».



Quindi la replica del Gragnano, affidata alle dichiarazioni del direttore sportivo Ciro Raimondo. «Comprendo la logica del “mors tua, vita mea”, ma davanti a certe dichiarazioni non si può restare in silenzio ed aggiungere la beffa al danno. Circa l’episodio di campo, le immagini testimoniano in maniera chiara che il nostro calciatore Emanuele Cavaliere, già in difficoltà fisica prima di ricevere il pallone, si affretti a calciare la sfera fuori dal rettangolo di gioco per permettere ai sanitari di prestargli soccorso. A quanto mi hanno riferito i miei ragazzi, sarebbe stato lo stesso Stefano Liquidato ad intimare di non restituire la sfera. Durante la prima frazione di gioco era avvenuto un duro contrasto a centrocampo con il nostro Gassama fermo a terra ed il Nola aveva fermato il gioco per permettere le cure del caso. Non vorrei che invece, in un momento topico della partita, quell’alto senso di sportività si fosse momentaneamente sopito. Il capitano del Nola, Sabato Vaccaro, ha sottolineato di non essersi accorto della situazione, altrimenti sarebbe stato lui stesso in prima persona a restituire la palla. Della sportività di Sabato non ho mai dubitato e mai dubiterò. A fine partita inoltre è stato lo stesso arbitro a confidarci di aver visto quanto accaduto rimarcando il fatto che non avesse nessun potere in quel frangente”.

Sulla presunta aggressione post partita, «La escludo categoricamente. A proposito del mancato accesso alla zona spogliatoi da parte di alcuni tesserati del Nola, ci tengo a sottolineare che è stato concesso l’ingresso a quanti fossero in possesso del pass. Il problema si è creato quando all’imbocco degli spogliatoi si sono presentate circa dieci persone, tutte riconducibili alla società ospite e sfornite di pass».

© RIPRODUZIONE RISERVATA