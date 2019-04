Verso Turris-Nocerina: scatta la prevendita per il derby

di Raffaella Ascione

Si è messa in moto la macchina organizzativa in vista del derby della «fratellanza» contro la Nocerina, ultimo impegno interno della regular season per la Turris, attesa poi da quei playoff che potrebbero alimentare il sogno serie C passando per il ripescaggio.



Con una nota ufficiale, la società corallina ha confermato che ai tifosi molossi – allo scopo di consentirne «un maggiore afflusso» – sarà riservato il settore Distinti. I tagliandi d’ingresso per i rossoneri saranno disponibili esclusivamente in prevendita, presso lo Splendor Cafè di via Gucci a Nocera Inferiore, al prezzo di dieci euro (compresi diritti di prevendita). Resteranno dunque chiusi i botteghini dei Distinti nella giornata di domenica.

I tifosi corallini andranno dunque a sistemarsi tutti in tribuna Strino, con capienza limitata a mille posti. I tagliandi d’ingresso saranno quindi disponibili al prezzo di dieci euro, fino al raggiungimento della soglia fissata, presso i consueti punti vendita: Salone Barbando di via Mazzini, Official Store Turris di via Nazionale, Tabaccheria Piripi in via Roma, Club Turris di piazza Luigi Palomba e Agenzia Scommettendo.it in via Sedivola.



In occasione del derby, precisa la Turris, non saranno emessi «biglietti ridotti di nessun tipo e non verranno concessi accrediti se non quelli stampa».

