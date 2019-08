Di Costanzo: «Nocerina non al top, ci occorrono sacrificio e umiltà»

di Giuliano Pisciotta

«Siamo consapevoli di non essere al top della condizione e i crampi ad alcuni atleti nella ripresa lo dimostrano. Ma sappiamo bene che quest'anno dovremo mettere in campo umiltà e spirito di sacrificio». Il tecnico Nello Di Costanzo mantiene grande equilibrio dopo il passaggio del turno di Coppa Italia da parte della sua Nocerina.



L'allenatore acerrano è pienamente consapevole delle difficoltà dei suoi, ma si dice comunque «soddisfatto per le indicazioni comunque utili emerse contro il Nola. Siamo una squadra completamente nuova e durante il nostro pre-campionato abbiamo disputato una sola amichevole, contro il Grotta, in cui tutti hanno giocato soli 45 minuti ciascuno. Ci sono difficoltà, ma abbiamo calciatori talentuosi e altri che miglioreranno gradualmente per poterci prendere un po' di soddisfazioni».



La società ha intanto ufficializzato il tesseramento di Alessio Lava (nella foto). Il centravanti toscano, attraverso il suo profilo social, ha già salutato la sua nuova tifoseria: «Sono molto felice e motivato per questa nuova avventura. Adesso si, sono pronto per rimettermi in gioco in Italia dopo aver giocato gli ultimi 3 anni nei professionisti all’ estero. Quando mi è stata proposta questa opportunità non ci ho pensato 2 volte e il giorno dopo ero già a Nocera Inferiore ad allenarmi con i miei nuovi compagni. Ho voluto fortemente questa piazza. Sono onorato di poter giocare per questa grande società storica, darò tutto me stesso dentro al campo e mi suderò la maglia per non deludere questa grandissima tifoseria».

