Giovedi in diretta Facebook ​i nove gironi della serie D

di Gerardo Lobosco

Sta per terminare la lunga attesa per il campionato di serie D. Giovedì, a partire dalle ore 14 a Roma, si alzerà il velo sui nove gironi che compongono il più importante torneo dei dilettanti nazionali. L'evento sarà trasmesso in diretta sulla pagina ufficiale Facebook della Lega Dilettanti. I nove gironi come di cosueto seguiranno criteri di natura geografica ma saranno evitate anche sfide ad alto rischio di ordine pubblico. Per il calendario invece, bisognerà attendere ancora qualche giorno, come è noto l'inizio del campionato era previsto per il 2 settembre ma è stato posticipato al 16 settembre, per dare modo al Collegio di Garanzia del Coni di esprimersi sui ricorsi, i quali se accolti potrebbero andare incidere sull'organico della serie D.

