di Raffaella Ascione

Il Pomigliano riparte da Raimondo Catalano. Reduce da un'esperienza sulla panchina del Manfredonia, Catalano - chiamato a sostiuire in panca l'esonerato Marco Nappi - è stato annunciato dal presidente granata Pipola al termine della seduta di allenamento di questa mattina, cui ha regolarmente preso parte anche il neo acquisto Samuele Romeo.



Una trattativa flash, quella che ha prodotto l'accordo fra l'ex tecnico sipontino ed il club della città dell'Alfa. Al termine dell'allenamento, poi, una rapida chiacchierata con capitan Alfano, col restio del gruppo e con il duo Fucci- Corcione. La ripresa degli allenamenti è fissata per il 2 gennaio.



«Una chiamata inattesa, quella del Pomigliano - commenta Catalano - ma accettata con grande entusiasmo. Ho conosciuto quest'oggi i ragazzi e ne ho tratto una buona impressione. Ovvio che queste sensazioni dovranno poi trovar riscontro la prossima settimana, quando cominceremo a lavorare sul campo. Modulo prediletto? In genere propongo il 4-3-3».



Quindi uno sguardo al girone di ritorno. «Come sempre sarà un campionato a sé rispetto a quello d'andata. Dovremo esser bravi, già dalla prima gara contro il Gravina, a non buttare via quanto di buono fatto dal mio predecessore. Mi piacerebbe che il pubblico tornasse dalla parte della squadra».

