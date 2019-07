Doppio colpo Savoia: firmano Dionisi e Abayian

di Raffaella Ascione

Due innesti di spessore per il nuovo Savoia targato Parlato. Li ha annunciati il diesse oplontino Marco Mignano. Si tratta del terzino Matteo Dionisi e dell’attaccante Guido Abayian.



Dionisi, classe 1985, adattabile anche al centro della difesa, ha all’attivo già cinque promozioni dalla D alla C. «Il suo destino - spiega il club nella nota con cui ha annunciato il doppio colpo - si incrocia ancora con quello di mister Carmine Parlato, con cui ha esultato quando militava nei roster di Pordenone, Padova e Rieti».



Entusiasti i toni dell’ex Avellino. «Ho conosciuto la società, il presidente, il direttore sportivo e mi è sembrato subito di far parte di una grande famiglia. Le sensazioni sono positive: arrivo in una piazza importante, che ha ambizione di salire di categoria. Stessa ambizione che nutriamo noi calciatori, venuti qui per sposare questo progetto. Vincere aiuta a vincere: c’è la volontà ed il desiderio di portare a casa un altro campionato. Arrivo a Torre con l’intento di far bene, fermo restando che vincere non è mai facile. Guarderemo partita dopo partita, cercando di portare a casa il miglior risultato possibile».



In attacco si parlerà invece spagnolo con Guido Ezequiel Abayian, 30enne di doppia nazionalità, argentina ed armena, proveniente dalla Cittanovese, con cui ha messo a segno 9 gol e reso 2 assist in 29 apparizioni ufficiali. La società biancoscudata è riuscita ad accaparrarselo vincendo una agguerrita concorrenza.

