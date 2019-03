Doppio Esposito, Gragnano ko: derby salvezza al Nola

di Raffaella Ascione

Al Gragnano non basta una rete del solito Gassama, al San Michele decide una doppietta di Gennaro Esposito. Successo che vale oro in chiave salvezza per il Nola, che scavalca in classifica proprio i gialloblù di Campana e si porta a quota 30, ai margini della zona play-out, a braccetto con Sorrento e Nardò.

Primo tempo sostanzialmente equilibrato, condito da due potenziali occasioni di marca gragnanese, propiziate dai colpi di testa di Chiariello e Qehajaj, e dalle due occasioni registrate nel finale: una di marca bruniana con Colonna, chiuso in corner da La Monica, l’altra confezionata dai padroni di casa, pericolosi con una spumeggiante azione personale di Gassama.



Nella ripresa, undici minuti ed Esposito – d’opportunismo – porta in vantaggio il Nola fiondandosi su di una respinta di Russo ed insaccando in tap-in. Pochi minuti e Gassama, il più ispirato dei suoi, riporta in pari la gara risolvendo una mischia in area.

Il definitivo 1-2 arriva al minuto 34, quando Esposito controlla in area e batte per la seconda volta Russo.

La sconfitta complica e non poco la classifica dei gialloblù, terzultimi a braccetto con la Sarnese a quota 27.

Ad attendere adesso il Gragnano, la delicata sfida esterna contro l’Altamura, reduce dalla sconfitta di Taranto.

