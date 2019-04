Doppio Gassama: vittoria con dedica per il Gragnano

di Raffaella Ascione

Il Gragnano torna a far punti. I gialloblù di Campana s’impongono al San Michele sul Francavilla di Lazic, centrando un successo che consente di fare il pieno di ottimismo in vista dell’ultimo impegno di campionato contro il Granata e, soprattutto, in ottica playout.

Fulmineo il vantaggio del Gragnano, che passa dopo appena due minuti con il gioiellino Gassama. Galvanizzati dalla rete, i padroni di casa sfiorano il bis in tre circostanze con Cavaliere e Padovano, su cui è decisivo l’intervento dell’estremo difensore lucano. Sul parziale di 1-0 si va dunque all’intervallo.

Nella ripresa, sono ancora i pastai a confezionare occasioni da gol: le più nitide, quelle targate Gassama, che colpisce poi al 18’. Dieci minuti e Tascone firma il tris. Gara in ghiaccio, o quasi, con i sinnici che prima accorciano le distanze con Del Prete e poi – allo scadere – si portano sul 3-2 con D’Auria.

Ad attendere adesso il Gragnano, prima dei playout, l’ultimo derby di campionato contro il Granata.

«Quella di oggi era una gara difficile sotto l’aspetto mentale, perché nelle ultime settimane abbiamo raccolto ben poco pur seminando tanto. Non era semplice affrontare il Francavilla, squadra composta da individualità importanti e soprattutto libera da assilli di classifica. Tengo a dedicare questa vittoria a mia madre, che sta vivendo una situazione difficile. Non so a quanto possa servire, ma per me è importante. i playout? Guai a considerarli una sconfitta. Bisogna guardare il bicchiere mezzo pieno, soprattutto in considerazione di tutte le difficoltà con cui quest’anno abbiamo dovuto fare i conti».

