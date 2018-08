Doppio Genchi: Turris ko nel test col Potenza

di Raffaella Ascione

Una doppietta di Genchi ha deciso l’amichevole – disputata questo pomeriggio a Tito – fra la Turris ed il Potenza di Ragno.



Bruciante l’avvio di gara dei lucani, che – complice lo sbandamento iniziale dei corallini – dopo 10 minuti sono sul doppio vantaggio: al 6’ la prima rete su assist al bacio di Strambelli, dopo 4 minuti il diagonale chirurgico che vale il raddoppio.



Incassato il doppio svantaggio, l’undici di Grimaldi si assesta e prende le misure dell’avversario, contenendone con ordine e senza sbavature le incursioni, pur non riuscendo a scardinarne le maglie difensive.



Tra i corallini resta a riposo l’attaccante Fabio Longo. Una scelta adottata a scopo precauzionale in vista del derby di Coppa contro la Nocerina.



Convincente la prestazione di Leone nel ruolo di centrale di difesa, consensi anche per il centrocampista Franco, già in buona evidenza nelle precedenti uscite.

© RIPRODUZIONE RISERVATA