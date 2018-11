di Raffaella Ascione

«Neanche spezzati ci fermeremo»: così il presidente Antonio Colantonio, dopo il netto successo della Turris contro l'Acireale in un Liguori deserto per effetto della decisione del prefetto - giunta a sorpresa nella mattinata di ieri - di chiudere le porte del comunale per motivi di ordine pubblico. Primo tempo di assoluta marca corallina: si va all'intervallo sul parziale di 2-0 in virtù delle marcature di Longo e Vacca; nella ripresa viene gradualmente ed insistentemente fuori l'Acireale, che accorcia le distanze con Leotta. Poi la magia di capitan Longo, che con una prodezza al volo firma il definitivo 3-1 e consente ai assicurare l'aggancio al terzo posto in classifica.

Nel 4-3-3 corallino torna in campo fin dal primo minuto Fabio Longo, mentre parte dalla panchina Cunzi, non al top a causa di un affaticamento muscolare; al suo posto Signorelli, per la prima volta proposto nell'undici iniziale.

Buon avvio di gara dei corallini, che mantengono più o meno stabilmente l'iniziativa. Dopo uno spunto di Longo ad innescare Vacca, ci prova l'Acireale - corre il 22' - con un'inzuccata di Manfrellotti su cui fa buona guardia D'Inverno. Il vantaggio corallino al 25': sugli sviluppi di un'azione alimentata da Celiento, la sfera finisce ad Esempio che scodella in area: perfetto lo stacco di Longo, che di testa firma l'1-0. Il raddoppio al minuto 34: Longo conquista un pallone nella trequarti e serve centralmente Vacca, che dal limite controlla e con una conclusione a fil di palo batte Pappalardo - non esente da responsabilità -, che intercetta ma non blocca. Due sussulti nei minuti finali della prima frazione: prima il colpo di testa di Longo che finisce di un nulla alto sul montante, poi la conclusione dal limite di Savanarola respinta coi pugni da D'Inverno.

Nella ripresa, subito una gran giocata di Celiento su cui è decisiva la deviazione in corner di un difensore, quindi il tocco morbido di Longo a scavalcare il portiere che si spegne sul fondo. A sorpresa accorcia le distanze l'Acireale con Leotta, che al 6' va in spaccata su traversone dalla sinistra di Talotta. La rete rinvigorisce gli acesi, che guadagnano progressivamente campo. Al quarto d'ora sfiora il pari Campanaro, che impatta di testa sugli sviluppi di un corner. Al 22' ghiotta occasione per Cunzi, che dal limite non inquadra la porta; è poi la volta di Vacca, la cui conclusione in controbalzo impegna severamente Pappalardo. Alla mezz'ora la magia di Longo che vale il 3-1: Fabiano innesca Vacca, che lancia in profondità il capitano: velenosa la sua conclusione al volo, su cui nulla può l'estremo difensore acese. Da ultimo, il brivido del minuto 43. Incerto D'Inverno sul tiro dalla distanza di Mafrè, Leotta la rimette poi in mezzo, con Di Nunzio che - con qualche affanno - sventa.



A fine partita - inibita ai tifosi l'intera zona antistante il Liguori e perfino il parallelo viale Balzano - Longo e compagni si portano all'esterno del Liguori per raccogliere i convinti applausi dei propri sostenitori.

«Porte chiuse? Non cerco colpe - commenta amareggiato nel post partita il patron Colantonio - preferisco trovare le soluzioni. Oggi quegli spalti vuoti sono stati una mortificazione per il calcio. Il Liguori vuoto è abominevole. Non sono quindi soddisfatto, nonostante la bella vittoria, perché non ho potuto regalare questa gioia ai nostri tifosi. Del resto, un provvedimento notificato il sabato mattina preclude per ovvie ragioni qualsiasi possibilità di ricorso. Prossima volta devono portarci via i palloni per impedirci di fare il nostro gioco. Duecento tifosi in arrivo da Acireale? Nessuna richiesta in tal senso, assolutamente. Se temo che questo possa essere un precedente pericoloso? Ripeto, badiamo a lavorare per trovare le soluzioni».



A margine del match, la nota del club corallino, che ha espresso il proprio rammarico «per il fatto che alcuni disabili non abbiano potuto avere accesso al Liguori. Il regime di porte chiuse preclude alla società qualsiasi potere decisionale sull'accesso allo stadio... pertanto il club, pur scusandosi con gli interessati, ribadisce la sua totale estraneità rispetto al mancato accesso degli stessi all'impianto sportivo di viale Ungheria».

