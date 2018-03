Doppio Maggio: al Portici lo scontro salvezza contro il Paceco

di Raffaella Ascione

Un successo che vale oro nello scontro salvezza del Provinciale. Il Portici supera di misura il Paceco nel segno di Maggio, autore di una doppietta. L'attaccante a segno con un gol per tempo; di mezzo il pari siciliano, propiziato da un'autorete di Albanese.



Nel recupero contro la penultima forza del campionato, mister Maiuri prova in avanti l'inedito tridente Maggio-Konatè-Onda. Primo quarto d'ora sostanzialmente avaro di emozioni. Al 18' è Maggio a rompere l'equilibrio: l'attaccante, ottimamente imbeccato da Panico, scatta sul filo del fuorigioco, dribbla il portiere e deposita in rete.

Ci riprova Maggio al minuto 24, stavolta su calcio piazzato rimediato da Konatè, involatosi in velocità e messo giù da Terlizzi: si spegne sul fondo la sua battuta dal limite dell'area.

Il pari siculo al 27', con Albanese che, nel tentativo di anticipare l'attaccante avversario, devia nella propria porta un traversone di Terranova. Il pareggio rinvigorisce il Paceco, che a questo punto si riversa in avanti con una certa intensità. Al 36' prodigioso intervento di Montella su punizione dal limite di Terranova; quattro minuti più tardi è invece il Potici a rendersi pericoloso con Konatè, che sceglie il tempo giusto per l'inserimento, ma a tu per tu col portiere non riesce a piazzarla.



Nella ripresa, altra ghiotta occasione di marca vesuviana al minuto 17: il diagonale di Maggio prima si stampa sul palo e poi carambola tra le braccia di Noto.

Il gol partita al 26': bomber Maggio - servito al bacio da Murolo - firma la sua personale doppietta, infilando di precisione l'estremo difensore siciliano.



I tre punti consentono agli azzurri di portarsi a quota 30 in graduatoria generale, staccando di tre lunghezze il duo Palmese-Ebolitana, fermo a 27 punti.

