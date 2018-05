Ebolitana, i 90 minuti con la Palmese ​che valgono la serie D

di Gerardo Lobosco

L'Ebolitana da oggi è in Calabria, per affrontare la partita che vale una stagione e soprattutto la permanenza in serie D. Contro la Palmese, la squadra di Alfonso Pepe, si gioca tutto nel match salvezza. Per questa sfida il tecnico paganese, deve rinunciare al solo Luca Pecora. L'Ebolitana ha a disposizione solo la vittoria, in caso di parità al 90' si va ai supplementari e se persiste questo punteggio a salvarsi sarà la Palmese. Intanto anche i tifos biancazzurrii sono mobilitati e stanno organizzando alcuni pullman per seguire i loro beniamini. La gara si gioca si gioca domenica alle ore 16 allo stadio Lopresti di Palmi ed è arbitrata da Di Graci di Como.

