L'Ebolitana retrocede in Eccellenza: niente impresa contro la Palmese

di Gerardo Lobosco

L'Ebolitana era chiamata all'impresa sul campo della Palmese per evitare la retrocessione. Al termine di 90' minuti ad imporsi è stata la formazione calabrese che così salva la serie D e spedisce dopo una sola stagione l'Ebolitana nel purgatorio dei dilettanti regionali dell'eccellenza. La Palmese si è imposta con un netto 3-0 maturato grazie alle reti al 14' del primo tempo di Vitale, il raddoppio nella ripresa al 21' con Trentinella, a chiudere i conti ad un minuto dal 90' Galliano.



Un amaro epilogo per l'Ebolitana che ha vissuto la stagione sempre nella parte bassa. Non è riuscito il tecnico Alfonso Pepe, a ripetere lo stesso traguardo centrato due stagioni fa sulla panchina della Gelbison qando ai playout riuscì a salvare i cilentani. Per l'Ebolitana si dovrà ripartire dall'eccellenza. Volti scuri al triplice fischio tra i dirigenti binacazzurri con in testa il ds Ramno Taglianetti, per la bruciante retrocessione.

